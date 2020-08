Un judecator american a decis ca Donald Trump trebuie sa predea declaratiile sale fiscale unui procuror din New York. Decizia a fost contestata imediat

Judecatorul districtual Victor Marrero din Manhattan a respins argumentele lui Trump ca citatia trimisa de procurorul districtual din Manhattan Cyrus Vance adresata presedintelui firmei de contabilitate Mazars USA este "cu mult exagerata" si emisa cu rea credinta.In decizia sa de 103 pagini, Marrero a mai afirmat ca blocarea citatiei de catre Trump, care a fost emisa in august anul trecut, ar echivala unei "extinderi nedrepte" a imunitatii prezidentiale."Justitia trebuie sa puna capat acestei controverse", a scris Marrero.Trump a contestat imediat decizia si a inregistrat o motiune de urgenta pentru amanarea predarii declaratiilor sale fiscale, afirmand ca punerea in aplicare a citatiei i-ar provoca un rau ireparabil prin dezvaluirea unor "informatii confidentiale, private".Litigiul si regulile marelui juriu referitoare la confidentialitatea datelor fac improbabil ca declaratiile financiare ale lui Trump sa devina publice inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie.Vorbind reporterilor la Casa Alba , Trump a spus ca acest caz va reveni probabil la Curtea Suprema, care pe 9 iulie a respuns argumentul sau anterior ca este imun la investigatiile penale ale statelor in timp ce se afla in functie.Curtea Suprema a afirmat ca presedintele republican poate contesta citatia pe alte argumente. Marrero a mai decis in octombrie anul trecut ca Vance,, un democrat, poate pune in aplicare citatia."Aceasta este o continuare a cele mai dezgustatoare vanatoare de vrajitoare din istoria tarii noastre. Este o expeditie de pescuit suprema", a spus Trump reporterilor.Un purtator de cuvant al lui Vance a refuzat sa comenteze.Trump se lupta de mult timp cu incercarile parlamentarilor si procurorilor de a obtine declaratiile sale fiscale si prin refuzul de a le face publice se diferentiaza de practica predecesorilor sai din ultimele decenii.Citatia are legatura cu o investigatie penala desfasurata de Vance referitoare la Trump si Trump Organization.