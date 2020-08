Un jurnalist critic la adresa Kremlinului a fost ranit grav la Moscova

Iegor Jukov, 22 de ani, a fost dus la spital, cu taieturi in zona fetei si cu posibile leziuni cerebrale.Jukov, un cunoscut blogger din Rusia , a lucrat pentru Eho Moskvi dupa ce statul i-a interzis sa aiba propriul sau canal video online.Emisiunile sale au atras un numar mare de urmaritori. El l-a intervievat pe disidentul rus Aleksei Navalnii, care se afla in prezent internat intr-un spital din Berlin dupa ce ar fi fost otravit intr-o cafenea dintr-un aeroport.Echipa lui Jukov a publicat imagini cu ranile sale pe retelele de socializare. Ei afirma ca barbatul a fost lovit in zona capului dupa ce se afla culcat la pamant.Potrivit redactorului sef al Eho Moskvi, Aleksei Venediktov, Jukov a depus o plangere la politie. Doi barbati necunoscuti l-ar fi atacat duminica in fata apartamentului sau.Jukov este un critic al lui Vladimir Putin si a afirmat in trecut ca ar vrea sa fie el insusi presedinte al Rusiei. El a devenit cunoscut prin implicarea sa in protestele opozitiei ruse.Jukov a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare si i s-a interzis sa aiba propriul site timp de doi ani de catre o instanta din Moscova in decembrie anul trecut. El a intrat in echipa Eho Moskvi dupa aceea.