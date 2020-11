Un jurnalist de la Radio Europa Libera a fost ucis in Afganistan

Omer Zwak, purtatorul de cuvant al guvernului provinciei, a declarat ca bomba atasata masinii lui Iilas Dayee l-a ucis pe jurnalist in capitala provinciei, Lashkar Gah. Au fost raniti alti trei oameni, inclusiv fratele lui Dayee si un copil, potrivit moldova.europalibera.org Purtatorul de cuvant al Talibanilor, Zabiullah Mujahid, nici nu a dezmintit, dar nici nu a recunoscut implicarea gruparii in incident.Dayee, in varsta de 33 de ani, a lucrat pentru departamentul EL Radio Free Afghanistan, cunoscut pe plan local drept Radio Azadi."Suntem socati si intristati sa-l pierdem pe Mohammad Ilyas Dayee, un coleg curajos si devotat, care nu a precupetit niciodata nici un efort ca sa poata relata din provincia lui natala, Helmand", a declarat Daisy Sindelar, presedinta interimara a postului de radio.Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a declarat ca administratia prezidentiala isi doreste sa apere libertatea presei."Este inca un atac impotriva libertatii presei. Aceste atacuri impotriva jurnalistilor trebuie sa inceteze imediat", a scris Ross Wilson pe Twitter , diplomatul american cu cel mai inalt rang de la Kabul.Citeste si: Noi date in cazul tinerei ucise si incendiate pe un camp din Giurgiu. Ce cred anchetatorii