Un koala cu malformatie congenitala poate sa mearga si sa se catere datorita unei proteze realizate de un dentist

O proteza realizata de un medic dentist

Asistenta veterinara Marley Christian a salvat puiul de koala din nordul statului New South Wales (NSW) in 2017, dupa ce l-a gasit langa mama lui muribunda. Puiul avea doar trei picioare si un os proeminent in locul celui de-al patrulea membru.Christian a devenit ingrijitoarea permanenta a lui Triumph la centrul " Friends of the Koala" din Lismore, o localitate situata la o distanta de 136 kilometri sud de orasul Brisbane, si a cautat o solutie pentru malformatia congenitala a acestui koala. O companie americana specializata in proteze pentru animale a incercat sa realizeze un astfel de obiect pentru Triumph, insa, dupa mai multe incercari, a esuat. In cele din urma, Christian a gasit o rezolvare mai aproape de casa.Specialistul in protetica dentara Jon Doulman auzise despre problema lui Triumph si s-a oferit voluntar sa preia cazul.Proteza rezultata, de culoare roz, este dotata cu o banda de scai care o mentine pe membrul lui Triumph si o alta banda in partea de jos, antiaderenta, ce ajuta marsupialul sa mearga si sa se catere."A fost cu siguranta ceva diferit", a spus Doulman. "A necesitat un pic de gandire laterala pentru a concepe designul... dar a fost un sentiment extraordinar sa-l pot ajuta", a adaugat el.Doulman lucreaza in prezent la imbunatatirea designului protezei, insa a declarat ca Triumph "pare sa se simta destul de confortabil cu ea".Triumph, care are aproape cinci ani, trebuie sa isi petreaca restul vietii in captivitate, cel mai probabil sub supravegherea lui Christian.