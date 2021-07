Un lant de supermarketuri a retras o reclama "murdara" pro-LGBT. Detaliul care a starnit mania politicienilor

Lantul a publicat joi un articol promotional, in care apar familii care isi impartasesc "secretele fericii".Una dintre aceste familii era alcatuita dintr-o mama, cele doua fiice ale sale si "logodnica" uneia dintre acestea, potrivit unui text publicat sub o fotografie. Intreprinderea a retras pana la urma articolul de pe site , duminica, si l-a inlocuit cu un mesaj in care isi exprima regretul fata de o "eroare" si o lipsa de "profesionalism".Acest articol "a ranit profund un mare numar dintre consumatorii nostri, angajatii nostri, partenerii nostri si furnizorii nostri", anunta societatea, care precizeaza ca obiectivul sau este sa vanda "produse bune, proaspete" si nu sa publice texte "care reflecta pozitionari politice sau de societate"."Nu dorim in niciun fel sa devenim o sursa de disensiuni si ura", scrie Vkusvill in acest comunicat, semnat de catre fondatorul sau Andrei Krivenko.Inainte de aceasta razgandire, insarcinatul cu continutul al intreprinderii, Roman Poliakov, anunta ca aceasta publicitate corespunde "valorilor diversitatii" ale Vkusvill."Aceste familii exista si ele si vin si ele in magazinele noastre", declara el vineri site-ului de opozitie MBKh Media, precizand ca conducerea a reactionat "in mod pozitiv" fatade aceasta idee.Supermarketurile Vkusvill, infiintate in 2009, se bucura de un succes tot mai mare in Rusia, prin produse prezentate drept cele mai bune pentru sanatate si vandute in ambalaje fara un marketing agresiv.Publicitatea respectiva a fost criticata de catre deputatul Vitali Milonov, cunoscut prin faptul ca sustine legislatia impotriva "propagandei homosexuale vizand minori", adoptata in 2013.In vederea respectarii acestei legi, Vkusvill a publicat un avertisment la inceputul acestui articol, in care anunta ca se adreseaza persoanelor in varsta de peste 18 ani.Dupa ce a catalogat aceasta publicitate drept "murdara" pe reteaua rusa de socializare Vkontakte, Vitali Milonov a salutat duminica scuzele prezentate de intreprindere.In Rusia, violentele vizand homosexuali sunt frecvente si sunt alimentate de catre conservatori si mediile religioase.