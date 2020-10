Un magazin de cadouri online vinde monede cu mesajul "Trump invinge COVID"

Monedele pe care este inscriptionat mesajul "Trump invinge COVID" costa 100 de dolari si sunt disponibile pe site-ul magazinului de cadouri White House Gift Shop, care nu este afiliat institutiei, potrivit USA TODAY MONEY Moneda face parte dintr-o serie creata de Anthony Giannini, presedintele magazinului de cadouri de la Casa Alba . El a descris moneda COVID-19 ca fiind ultima dintr-o serie care ilustreaza "ascensiunea presedintelui Trump si infrangerea virusului mortal COVID"."Cand am auzit vestea trista a testului pozitiv la COVID al presedintelui Trump, am avut inca o data credinta si ne-am rugat, dar am stiut ca presedintele nostru va gasi o cale de a infrange COVID in primele runde ale acestei batalii", a scris Giannini."Presedintele Trump, dupa cum stiti, este un fan al boxului, iar noul design include mai mult decat un indiciu al calitatii de supererou al unuia dintre cei mai fascinanti presedinti din istorie."