Un medicament pentru osteoporoza ar putea fi eficient in tratarea pacientilor cu Covid-19

Consortiul utilizeaza o platforma de supercalcul sustinuta de UE, una dintre cele mai performante din lume, pentru a verifica impactul potential al moleculelor cunoscute asupra structurii genomice a noului coronavirus, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Programul de cercetare si inovare al UE, intitulat Orizont 2020, reuneste cei mai buni cercetatori europeni, cele mai bune companii farmaceutice, tehnologii si infrastructuri de cercetare pentru a contribui la invingerea virusului.Potrivit comunicatului, Exscalate4CoV, utilizand o combinatie unica de putere de calcul de inalta performanta si IA cu prelucrare biologica, reuneste 18 parteneri si alti 15 membri asociati. Platforma include centre de supercalculatoare din Italia, Spania si Germania, centre de cercetare de mari dimensiuni, companii farmaceutice si institute biologice din intreaga Europa. Ea are o putere de calcul de aproximativ 100 Petaflops, permitand efectuarea de cercetari asupra comportamentelor moleculelor, cu scopul de a identifica un tratament eficace impotriva noului coronavirus. Biblioteca chimica a proiectului este in continua crestere, datorita acordurilor cu societatile farmaceutice care s-au alaturat de curand.Consortiul a testat deja, virtual, 400 000 de molecule.Au fost preselectate 7 000 de molecule, care au fost testate suplimentar "in vitro", In faza urmatoare au fost selectate 100, iar dintre acesteaConform proiectului, raloxifen ar putea fi eficace in blocarea replicarii virusului in celule si ar putea astfel stopa evolutia bolii, in special in cazurile depistate timpuriu, sau in cazurile asimptomatice.Cercetatorii au indicat printre avantajele raloxifenului si tolerabilitatea foarte buna a pacientilor la aceasta substanta, siguranta ei si profilul toxicologic ferm consacrat.Inainte de a trece la efectuarea testelor clinice, urmatorul pas ar fi ca Agentia Europeana pentru Medicamente sa evalueze noua potentiala utilizare a raloxifenului.Odata aprobat,, contribuind astfel la atenuarea efectelor noilor valuri de infectie.Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret:"Astazi, avem nevoie de stiinta mai mult ca oricand. Incepand cu luna ianuarie am mobilizat toate eforturile noastre pentru a sprijini actorii din cercetare si inovare din domeniile lor respective pentru a gasi solutii si a opri virusul. Acesta este motivul pentru care am finantat Exscalate4CoV cu 3 milioane EUR pentru a le sustine cercetarile si imi exprim satisfactia cu privire la rezultatele promitatoare pe care le-au obtinut pentru a ajuta societatea sa-si revina."Thierry Breton, comisarul european pentru piata interna:"Platforma Exscalate4Cov are un rol inovator in descoperirea de medicamente in Europa si pe plan mondial. Primele rezultate demonstreaza valoarea veritabilei cooperari paneuropene, prin reunirea celor mai bune capacitati pe care le ofera Europa in domeniul stiintelor biomedicale si al calculului de inalta performanta. Vom continua sa mobilizam toate tehnologiile disponibile, inclusiv inteligenta artificiala, pentru a combate noul coronavirus."Activitatea consortiului Exscalate4CoV a fost posibila printr-o finantare de urgenta a UE in valoare de 3 milioane EUR, ca parte a raspunsului coordonat al UE la pandemia cauzata de noul coronavirus, iar proiectul a obtinut sprijin din partea industriei farmaceutice, care furnizeaza esantioane de medicamente prin intermediul platformei sale biologice deschise, Drugbox.