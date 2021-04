Un miliard de doze de vaccinuri administrate in intreaga lume. Vaccinul AstraZeneca, cel mai raspandit

Pragul de 500 de milioane de doze, atins dupa patru luni

Cel putin 1.002.938.540 de doze au fost injectate in 207 de tari sau teritorii, conform acestei evaluari facute din surse oficiale. Mai mult de jumatate din total (58%) a fost administrate in trei tari: Statele Unite (225,6 milioane), China (216,1 milioane) si India (138,4 milioane).Dar, in ceea ce priveste populatia sa, Israel este lider, aproape sase din zece israelieni fiind deja complet vaccinati.In tari precum Regatul Unit, 49% din populatie a primit cel putin o doza, in Emiratele Arabe Unite peste 51%, Statele Unite (42%), Chile (41%), Bahrain (38%) sau Uruguay (32%).In Uniunea Europeana, 128 de milioane de doze au fost administrate la 21% din populatie. Cu mult in spatele Maltei (47%) si Ungariei (37%), cele mai populate tari din UE se invart in jurul mediei europene: Franta (20,5%), Germania (22,6%), Italia (19,9%) si Spania (22,3%).In timp ce pragul de 500 de milioane de doze a fost atins dupa patru luni, pe 25 martie, a fost nevoie de mai putin de o luna pentru a dubla cantitatea.In timp ce majoritatea tarilor sarace au inceput acum sa vaccineze, in principal datorita mecanismului Covax (OMS, alianta Gavi si coalitiei Cepi), vaccinarea ramane un privilegiu al tarilor cu venituri ridicate, astfel cum este definit de Banca Mondiala.Tarile cu venituri mici se multumesc pentru moment cu 0,2% din doze.Doisprezece tari nu vaccineaza inca: sapte in Africa (Tanzania, Madagascar, Burkina Faso , Ciad, Burundi, Republica Centrafricana, Eritreea), trei in Oceania (Vanuatu, Samoa, Kiribati), una in Asia ( Coreea de Nord) si una in Caraibe ( Haiti ).In ciuda controverselor la care a fost supus, vaccinul AstraZeneca / Oxford este cel mai raspandit din lume, deoarece este administrat in trei sferturi din tarile si teritoriile care vaccineaza (cel putin 156 din 207, reprezentand 75%).Este inaintea Pfizer / BioNTech (cel putin 91 de tari, 44%), Moderna (cel putin 46 de tari, 22%), Sinopharm (cel putin 41, 20%), Sputnik V (cel putin 32, 15%) si Sinovac (cel putin minus 21, 10%).