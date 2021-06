Un miliard de doze cu vaccin anti-COVID vor fi livrate tarilor sarace. Decizia liderilor la summitul G7

Reuniti de vineri pana duminica in sud-vestul Angliei, liderii marilor puteri urmeaza "sa anunte ca vor furniza cel putin un miliard de doze de vaccinuri impotriva coronavirusului, impartind doze si finantandu-le", a indicat intr-un comunicat guvernul britanic, care detine presedintia anuala a G7.De asemenea, ei trebuie "sa prezinte un plan pentru extinderea productiei de vaccinuri cu scopul de a atinge acest obiectiv", a continuat documentul."Vaccinand mai multe persoane din intreaga lume, nu numai ca vom contribui la incetarea pandemiei de coronavirus, dar vom reduce si riscul pentru populatia din Regatul Unit" prin "diminuarea amenintarii reprezentate de variantele rezistente la vaccin emergente in zone cu importante focare epidemice" a adaugat el.In acest context, Londra a precizat ca doneaza 100 de milioane de doze excedentare provenind din diferite laboratoare datorita progreselor in programul sau de vaccinare, care a facut deja posibila administrarea a aproximativ 70 de milioane de injectii in Regatul Unit. Cinci milioane de doze vor fi furnizate pana in septembrie, iar restul pana in 2022, in principal prin intermediul dispozitivului COVAX.La randul lor, Statele Unite s-au angajat sa furnizeze 500 de milioane de vaccinuri Pfizer/BioNTech, dintre care 200 de milioane in acest an.Presedintia britanica a G7 doreste, de asemenea, sa indemne companiile farmaceutice sa furnizeze vaccinuri la preturi fara beneficii pe durata pandemiei, dupa exemplul Oxford/AstraZeneca.In mai, producatorii Pfizer/BioNTech, Moderna si Johnson & Johnson s-au angajat sa furnizeze la preturi de productie sau reduse 3,5 miliarde de doze pentru cele mai sarace tari in 2021 si 2022, dintre care 1,3 miliarde in acest an.Joi, presedintele francez, Emmanuel Macron , a lansat un apel companiilor farmaceutice sa doneze tarilor defavorizate 10% din dozele vandute.Sefii de stat sau de guvern din G7 vor discuta, de asemenea, despre stabilirea unor "mecanisme de prevenire a viitoarelor pandemii".