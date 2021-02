Cel mai mare exod de forta de munca. Aproape un milion de oameni au parasit Marea Britanie

Cifrele Oficiului national de statistica (ONS) sugereaza ca in ultimele trei luni ale lui 2020 in Marea Britanie erau cu 795.000 de lucratori straini mai putini decat cu un an mai devreme si cu aproape un milion mai putini rezidenti nascuti in strainatate cu varsta peste 16 ani.Aceasta, in conditiile in care Marea Britanie a inregistrat cel mai mare bilant al deceselor atribuite coronavirusului de tip nou din intreaga Europa si a fost afectata in plan economic in mai mare masura decat orice alta economie majora. Impactul s-a resimtit mai ales in unele sectoare unde lucrau un mare numar de straini, cum este industria ospitalitatii, noteaza Reuters.Cifrele difuzate marti provin dintr-un sondaj oficial privind piata muncii din Marea Britanie si nu se refera la principalele statistici privind imigratia, care a fost suspendata din cauza pandemiei, iar Oficiul de statistica a atentionat ca trebuie "folosite cu prudenta" din mai multe motive.Mai intai, metoda de raportare a raspunsurilor la numarul total de britanici porneste de la premiza ca populatia generala a Regatului Unit a continuat sa creasca in acelasi ritm ca inainte de pandemie, ceea ce genereaza un punct de pornire potential eronat.De asemenea, studiul nu tine cont de fluxurile migratiei, iar pandemia a determinat inlocuirea interviurilor realizate de Oficiu cu discutii telefonice, deci este mai greu de spus daca scaderea numarului de respondenti straini reflecta intr-adevar o modificare a esantionului.In orice caz, potrivit lui Johathan Portes, profesor de economie si politici publice la King's College din Londra si fost responsabil al Departamentului britanic pentru munca si pensii, se poate conchide ca a avut loc realmente o migratie in masa."Nu am nicio indoiala ca am fost martorii celui mai mare exod din Marea Britanie, fara precedent in istoria recenta", a afirmat Portes, mentionand ca e greu de spus daca acesti lucratori vor mai reveni dupa terminarea pandemiei.De exemplu, cetatenii Uniunii Europene care nu si-au facut formalitatile pentru a se asigura ca isi pastreaza dreptul de rezidenta in Marea Britanie dupa Brexit s-ar putea confrunta cu dificultati legale.Lucratorii nascuti in UE reprezinta majoritatea celor plecati din Regatul Unit in ultimul an, potrivit cifrelor Oficiului de statistica britanic, iar modul in care calculeaza ONS face posibil ca cifrele avansate sa fie subestimate, a mai remarcat profesorul Portes.In opinia acestuia, alte evolutii sugerate de datele ONS, cum ar fi intoarcerea din strainatate a peste 1 milion de britanici, par neplauzibile, a mai consemnat Reuters.