Aproape un milion de persoane au fost deja vaccinate cu un vaccin experimanetal in China

Din aceasta vara, China a autorizat inoculari de vaccinuri inca neomologate pentru nevoi considerate urgente - cum ar fi angajatii si studentii care pleaca in strainatate sau lucratorii expusi, precum ingrijitorii.In acest cadru, "vaccinurile noastre au fost inoculate la aproape un milion de persoane si nu am fost anuntati despre reactii indezirabile grave", a declarat Liu Jingzhen, presedintele Sinopharm, pe website-ul grupului.Potrivit companiei, niciuna dintre persoanele vaccinate cu vaccinurile sale nu a luat COVID-19, in ciuda faptului ca s-au dus in "peste 150 de tari".China, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima data la sfarsitul anului 2019, are in prezent patru vaccinuri in faza 3 a studiilor pe om - ultimul inainte de o posibila omologare.Deoarece exista foarte putini pacienti in tara asiatica, unde raspandirea COVID-19 a fost in mare masura oprita inca din primavara, aceste teste sunt efectuate in strainatate.Astfel, studiile clinice de faza 3 ale Sinopharm, care includ doua vaccinuri ce au atins acest stadiu, au loc in aproximativ zece tari precum Emiratele Arabe Unite, Argentina, Peru, Egipt sau Iordania.Presedintele companiei de stat, Liu Jingzhen, a asigurat ca grupul sau este "in avanposturile mondiale" in dezvoltarea vaccinurilor anti-COVID. Cu toate acestea, el nu a furnizat date stiintifice.Presedintele chinez Xi Jinping a promis ca orice vaccin produs de o companie din tara sa va deveni "un bun public mondial", ce va fi accesibil tarilor in curs de dezvoltare.Concurenta s-a intensificat in ultimele saptamani intre companiile farmaceutice mondiale.Duo-ul americano-german Pfizer/BioNTech si compania americana de biotehnologie Moderna au publicat in ultimele zile date ce arata ca vaccinurile lor au o eficacitate de 95% si respectiv 94,5%.Citeste si: Sefa Comisiei Europene: Doua vaccinuri anti-COVID, Pfizer si Moderna, ar putea fi autorizate luna viitoare in Europa Citeste si: Cinci mituri legate de vaccinul anti-COVID, demontate de un medic si cercetator roman renumit