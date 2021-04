Un milion si jumatate de brazilieni nu s-au dus la rapel. Ministrul Sanatatii face apel sa se respecte calendarul de imunizare

Ministerul a cerut populatiei sa respecte calendarul de imunizare , explicand ca o singura doza de vaccin nu ofera suficienta protectie impotriva bolii.''Cu toate ca intervalul (pentru a doua doza) a expirat, consemnul este sa se respecte schema de vaccinare'', a declarat Francieli Fontana, coordonatoarea la nivel national a Planului de Imunizare, intr-o intalnire cu presa.Cu o medie zilnica de peste 3.000 de decese asociate coronavirusului, Brazilia se afla in prezent in cea mai severa faza a pandemiei, cu peste 13,5 milioane de persoane contagiate.Propagarea virusului continua in ritm accelerat din cauza lentorii cu care se desfasoara campania de vaccinare, care a inceput la 17 ianuarie in Brazilia, tara cu peste 210 milioane de locuitori.Pana in prezent, aproape 24 de milioane de persoane au primit prima doza de vaccin (11,26% din populatie) si doar 7 milioane au facut si rapelul (3,5% din populatie), potrivit datelor oficiale.