Un milionar britanic ar putea ramane fara animalele exotice periculoase pe care le detine la resedinta privata. O fata a fost atacata de o puma anul trecut in curtea barbatului

Acestea "ar putea face ravagii" daca ar scapa din incinta ingradita, arata publicatia The Sun. Fata era angajata de milionarul Reece Oliver, in varsta de 29 de ani, pentru a face curatenie in grajdurile cailor de la ferma acestuia.In curtea din spate, el avea insa si alte animale, respectiv puma si doi lei africani. Cu o luna inaintea atacului, proprietarul - care se fotografia alaturi de fiare numindu-le "copiii" sai- ceruse aprobare pentru a gazdui si maimute, canguri, pinguini si un wombat- un mic marsupial din Australia Potrivit unei surse, fata a fost rugata sa faca curatenie in cusca unde se afla puma. In imaginile surprinse de camera de supraveghere se poate observa cum felina se repede dintr-o data asupra ei, aparent fara niciun motiv, iar tanara incearca aproape un minut sa scape din ghearele animalului.Fata a scapat cu viata, dar a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a fost ranita destul de serios."Un leu in libertate ar provoca un adevarat carnagiu. Proprietarul nu s-a gandit ce s-ar fi putut intampla daca in locul fetei ar fi fost un copil mic", spune un barbat din comunitate in varsta de 68 de ani.Milionarul a refuzat sa faca orice fel de comentariu.