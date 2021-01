Un ministru din Austria acuzat ca a plagiat lucrarea de masterat a demisionat din guvern

Christine Aschbacher (37 de ani), membra a partidului conservator OVP ca si cancelarul Sebastian Kurz, a explicat intr-un comunicat ca se retrage din functie pentru "a-si proteja familia", denuntand "ostilitatea, agitatia politica si atacurile" care s-au declansat la adresa ei cu o "forta insuportabila".Ea este acuzata de "plagiat, citate incorecte si necunoasterea limbii germane" in lucrarea de masterat din 2006, potrivit blogului unui expert specializat in urmarirea fraudelor cu titluri academice, Stefan Weber.Christine Aschbacher a obtinut diploma cu mentiunea "foarte bine" a Universitatii de stiinte aplicate Wiener Neustadt, in apropiere de Viena.Aceleasi acuzatii se refera si la manuscrisul tezei privind "stilul de conducere a companiilor inovatoare", supus in mai 2020 la Universitatea tehnica din Bratislava, in Slovacia, in plina criza sanitara.Este vorba de "o gramada de tampenii si absurditati" pe 134 de pagini, din care cel putin o cincime sunt preluate din alte surse fara ca citatele sa fie atribuite autorilor, in special un articol din revista Forbes, a scris Stefan Weber.Sub tirul criticilor opozitiei, Christine Aschbacher a "respins" ceea ce a numit "insinuari", dand asigurari ca "intotdeauna si-a redactat lucrarile dupa cunostintele si convingerile sale".Cancelarul Kurz, care guverneaza tara intr-o coalitie cu Verzii, a spus ca "respecta" decizia ministrului, afacere intervenind intr-un moment in care guvernul este sub presiune pentru gestionarea considerata haotica a celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19.Numele succesorului ei va fi facut cunoscut luni, a precizat Sebastian Kurz pe contul sau de Twitter In Germania vecina, ministrii conservatori ai apararii, Karl-Theodor zu Guttenberg, si educatiei, Annett Schavan, au fost constransi sa demisioneze in 2011 si, respectiv, 2013 pentru acuzatii similare.