Un ministru francez indeamna Europa la realism, atentionand ca Statele Unite nu mai sunt un partener amical

Alegerile americane, indiferent de rezultatul lor, 'pe fond nu vor schimba mare lucru in privinta intereselor noastre comerciale', a spus Le Maire, la microfonul Radio Classique.Interventia sa a avut loc inainte ca presedintele Donald Trump sa revendice victoria, chiar daca numararea voturilor nu s-a incheiat in mai multe state-cheie.'Nu trebuie sa ne facem nicio iluzie. Statele Unite nu mai sunt deja de foarte multi ani un partener amical al statelor europene', a explicat Le Maire.'Sunt in rivalitate, cateodata in confruntare, cand suntem amenintati cu sanctiuni, cand suntem loviti de sanctiuni americane', a adaugat ministrul francez.'Pe fond, singurul pivot al reflectiei americane este China , este relatia lor cu China si, mai larg, cu Asia', a remarcat Le Maire.'Europa este de acum pentru Statele Unite o variabila de ajustare', potrivit lui Le Maire, care a chemat statele europene sa 'constientizeze' aceasta realitate si sa 'construiasca o suveranitate europeana'.'Fie ca Joe Biden sau Donald Trump va fi ales in aceasta seara, maine de catre americani, nu schimba cu nimic acest fapt strategic', a mai afirmat ministrul francez, in opinia caruia 'continentul american s-a detasat de continentul european'.