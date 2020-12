Un premier regional si un ministru din Bosnia, inculpati pentru achizitia de ventilatoare neconforme

Toti cei patru nominalizati in afacerea ventilatoarelor au negat ca au facut ilegalitati, dar cazul a starnit indignare in Bosnia, mii de oameni iesind in strada in mai pentru a protesta impotriva proastei guvernari si a coruptiei.Compania bosniaca Srebrena Malina, specializata pe prelucrarea zmeurei si fara autorizatie de import pentru echipamente medicale, a fost aleasa de grupul de criza din Federatia croato-musulmana (una din cele doua entitati bosniace, alaturi de Republica Srpska) pentru a importa aparate chinezesti de ventilatie mecanica, intr-un moment in care pandemia tocmai se instalase, in aprilie, si regulile privind achizitiile erau "relaxate" - ceea ce a permis negocieri directe cu furnizorii, in locul obisnuitelor licitatii publice.Ulterior, s-a constatat ca ventilatoarele nu puteau fi folosite pentru tratarea in mod adecvat a pacientilor de la terapie intensiva.Cei patru pusi acum sub acuzare de procurori sunt ministrul de finante Jelka Milicevic, prim-ministrul Federatiei croato-musulmane, Fadil Novalic, managerul companiei implicate, Fikret Hodzic, si fostul sef al Apararii civile Fahrudin Solak.Cei patru sunt acuzati de asociere in scopul comiterii de infractiuni, abuz de autoritate, luare de mita, spalare de bani si falsificarea sau distrugerea de documente oficiale legate de cumpararea celor 100 de ventilatoare cu 10,5 milioane de marci bosniace (6,5 milioane de dolari), precum si a altor echipamente medicale in valoare de 2,9 milioane de marci. Jelka Milicevic, care potrivit procurorilor a autorizat achizitionarea aparatelor, este acuzata de asemenea de neglijenta.Citeste si: SUA: Camera Reprezentantilor a aprobat o lege care dezincrimineaza canabisul