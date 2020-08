Un ministru spaniol cere inchiderea bordelurilor pentru prevenirea raspandirii COVID-19

Irene Montero a declarat vineri la postul de radio RNE ca le-a solicitat printr-o scrisoare ''regiunilor sa actioneze specific asupra locurilor unde se exercita prostitutia, precum bordelurile''.In Spania bordelurile se afla intr-o zona gri din punct de vedere legal, ceea ce face dificila reglementarea activitatii lor. Prostitutia este tolerata in aceasta tara si numeroase bordeluri sunt intalnite in hoteluri si alte locatii.Potrivit Irenei Montero, regulile pentru cluburile de noapte trebuie aplicate si bordelurilor, in timp ce ministerul ei lucreaza la o reglementare privind protejarea fata de exploatarea sexuala. Dar ea nu a precizat daca are in vedere o interzicere explicita a prostitutiei sau o reglementare a acestei activitati astfel incat lucratoarele sexuale sa beneficieze de protectie legala.Spania se confrunta cu o intensificare a epidemiei de COVID-19, inregistrand cele mai multe noi cazuri zilnice de infectare in randul statelor UE. Localurile de noapte si petrecerile se afla la originea mai multor focare de contagiere aparute dupa ridicarea la sfarsitul lunii iunie a masurilor stricte de izolare instituite in primavara. Potrivit Irenei Montero, cel putin unul dintre aceste focare a fost generat de prostitutie.