Un mort si o persoana in stare critica in SUA in urma vaccinarii cu serul Johnson&Johnson. Anuntul oficial al americanilor

In total sase persoane, cu varste cuprinse intre 18 si 48 de ani au prezentat, la sase pana la 13 zile, simptome ale unei tromboze cerebrale si o scadere a nivelului trombocitelor."Un caz s-a dovedit mortal, iar un pacient se afla intr-o stare critica", a anuntat Peter Marks de la FDA.Peste 6,8 milioane de doze de vaccin J&J au fost administrate pe teritoriul Statelor Unite.FDA a anuntat marti o suspendare a folosirii vaccinului impotriva covid-19 Johnson & Johnson pe timpul unei anchete cu prvire la aceste sase cazuri de formare a unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu vaccinul J&J in Statele Unite, in pofida faptului ca a anuntat vineri ca nu exista o relatie de cauzalitate intre aceste tromboze si vaccinarea cu acest vaccin.Potrivit CNBC, este vorba despre sase femei cu varste cuprinse intre 18 si 48 de ani.Centrele americane de preventie si lupta impotriva bolilor (CDC) - principala agentie federala in domeniul sanatatii publice din tara - se reunesc miercuri cu scopul de a evalua aceste cazuri. FDA urmeaza sa treaca apoi in revista concluziile CDC. Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat ulterior ca a "luat decizia de a isi amana distribuirea" vaccinului impotriva covid-19 - care se administreaza intr-o singura doza - in Europa , dupa ce autoritatile sanitare americane au recomandat o suspendare temporara a utilizarii acestuia in Statele Unite pe durata unei anchete cu privire la formarea unor cheaguri de sange dupa vaccinare.Johnson&Johnson "studiaza aceste cazuri impreuna cu autoritatile europene de sanatate", anunta grupul intr-un mesaj transmis AFP.