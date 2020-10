Un nou acord de incetare a focului, in vigoare in Nagorno - Karabah. Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de incalcarea lui

Incetarea focului a intrat in vigoare la ora locala 8 a.m, conform declaratiei comune facute de Departamentul de Stat american si de guvernele Armeniei si Azerbaidjanului."Felicitari premierului armean Nikol Pashinyan si presedintelui azer Ilham Aliyev, care tocmai au convenit o incetare a focului. Vor fi salvate multe vieti", a scris pe Twitter presedintele american Donald Trump Ministrul azer al Apararii a declarat, insi, luni ca fortele armene au incalcat acordul de incetare a focuului convenit duminica si ca au bombardat sate din regiunilse Terter si Lachin.Ministrul Apararii din Nagorno-Karabakh a acuzat o dezinformare si ca fortele azere au lansat un atac cu rachete asupra pozitiilor armene din partea de nord-est a liniei de contact.Duminica, situatia era deja tensionata intre cele doua parti. Armenia a acuzat fortele azere de bombardarea asezarilor civile. Baku a negat uciderea civililor si a afirmat ca este gata sa puna in aplicare acordul de incetare a focului, cu conditia ca fortele armene sa se retraga de pe campul de lupta.Ciocnirile produse in timpul weekendului in Nagorno Karabah, regiune a Azerbaidjanului populata si controlata de etnici armeni, au survenit discutiei pe care secretarul de stat american Mike Pompeo a avut-o cu ministrii de Externe ai ambelor tari.Esecul a doua incetari ale focului intermediate de Rusia intunecase deja perspectiva unui sfarsit rapid al luptelor care au izbucnit in 27 septembrie asupra Nagorno-Karabakh.Oficialii locali din Nagorno Karabah au acuzat duminica fortele azere ca au efectuat tituri de artilerie asupra asezarilor din zonele Askeran si Martuni, in timpul noptii. Azerbaidjanul a declarat ca pozitiile sale au fost atacate cu arme de calibru mic, mortiere, tancuri si obuziere."Sunt absolut increzator in eficacitatea negocierilor de pace, dar acest lucru depinde si de vointa partii armene de a participa la ele", a declarat presedintele azer Ilham Aliev."De ce azerii si armenii pot trai impreuna in Georgia , Rusia, Ucraina si alte tari, dar nu in Nagorno Karabah?" a adaugat Aliev intr-un interviu acordat Fox News, care a fost preluat de agentia de stiri Azertag.Presedintele armean Armen Sarkissian a acuzat guvernul de la Baku ca este "incapatanat, agresiv si distructiv".Puterile mondiale vor sa impiedice un razboi mai amplu care ar atrage si Turcia , stat care si-a declarat un sprijin puternic pentru Azerbaidjan, si Rusia, care are un acord de aparare cu Armenia.Ciocnirile din regiune a tensionat si mai mult relatiile dintre Ankara si aliatii sai din NATO , Pompeo acuzand Turcia ca a alimentat conflictul sustinand partea azera. Ankara neaga ca ar fi amplificat conflictul.Sarkissian, a cerut "jucatorilor mondiali" sa intervina imediat pentru a determina incetarea focului, potrivit unor comentarii preluate de agentia de stiri Armenpress."In contextul conflictului din Nagorno Karabah, Rusia este un mediator de incredere si pro-activ intre partile aflate in conflict. Rusia joaca un rol crucial aici ", a spus el.Aliev a spus ca este "foarte periculos" pentru Armenia sa doreasca sprijin militar rus in conflict si ca partile terte nu ar trebui sa se implice militar.Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca spera ca Statele Unite vor ajuta Moscova sa gaseasca o solutie pentru acest conflict.Ministerul Apararii din Nagorno Karabah a declarat sambata ca numarul total de armeni ucisi in lupta a crescut cu 36, la 963, a informat agentia rusa de stiri Interfax.Azerbaidjanul afirma ca 65 de civili azeri au fost ucisi si 298 raniti, dar nu a dezvaluit victimele militare.Aproximativ 30.000 de oameni au fost ucisi intr-un razboi care a avut loc in perioada 1991-94 in Nagorno Karabah. Armenii considera enclava ca parte a patriei lor istorice, in timp ce azerii considera ca este o regiune ocupata ilegal, care trebuie readusa sub controlul lor.