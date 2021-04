Statele Unite, in fata unui nou caz "George Floyd". Un afroamerican, impuscat mortal in timp ce fugea de Politie

Andrew Brown Jr "a fost ranit mortal" de un politist venit sa ii prezinte un mandat de perchezitie la Elizabeth City, mic oras din acest stat din sud-estul SUA, a spus seriful comitatului Pasquotank, Tommy Wooten, intr-o conferinta de presa.Potrivit unor martori citati de media locale, Andrew Brown a fost impuscat in timp ce se indeparta de politisti la volanul masinii sale.In varsta de 40 de ani si tata a zece copii, el nu era inarmat, a afirmat familia sa, citata de postul de televiziune local WAVY.Moartea sa survine la o zi dupa verdictul istoric din procesul politistului Derek Chauvin, gasit vinovat de trei capete de acuzare, intre care si omorarea lui George Floyd la Minneapolis, in Minnesota.Bucuria provocata de condamnare, marti dupa-masa, a fost imediat umbrita de moartea unei adolescente de culoare la Columbus, in Ohio, cu mai putin de o ora inainte de anuntarea verdictului.Makiyah Bryant, in varsta de 16 ani, a fost impuscata mortal de un politist in timp ce parea sa atace cu un cutit o alta persoana.Seriful Tommy Wooten a promis miercuri "transparenta" in legatura cu evenimentele care au condus la moartea lui Andrew Brown Jr in Carolina de Nord.Camera de filmat de mici dimensiuni atasata de echipamentul politistului care a tras era in functiune, a adaugat seriful, care a precizat ca nu a vazut inca imaginile.Ancheta a fost inaintata Biroului de Investigatii din statul Carolina de Nord.