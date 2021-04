Un nou atac armat intr-un magazin din Statele Unite. O persoana a murit si patru au fost grav ranite VIDEO

Grimes County sheriff reports that they have a suspect in custody in connection to the shooting in Bryan. https://t.co/205EI2R867 - ABC13 Houston (@abc13houston) April 8, 2021

Val de atacuri armate

Presupusul autor al tirurilor a fost arestat si este vorba despre un "angajat al magazinului", a scris pe Twitter politia orasului Bryan. Motivatiile sale raman necunoscute deocamdata."In jurul orelor 14:30 (19.30 GMT) am fost informati despre un atac armat, agentii au intervenit si au gasit mai multe victime la fata locului", a declarat Jason James, purtatorul de cuvant al politiei din Bryan, oras situat intre Houston si Dallas.O persoana a murit, a spus el apoi pentru AFP. De asemenea, cinci persoane au fost ranite, dintre care patru grav, si internate in spital.Acest incident a avut loc la cateva ore dupa ce presedintele Joe Biden a dezvaluit la Casa Alba masuri specifice pentru a limita proliferarea armelor de foc in Statele Unite, unde atacurile armate sunt un flagel recurent.Atacul armat din Texas vine la o saptamana dupa ce patru oameni au fost omorati intr-un atac armat , la un complex de birouri din orasul californian Orange De asemenea, in 22 martie, un barbat a deschis focul intr-un supermarket din Boulder , Colorado, ucigand zece persoane, inclusiv un ofiter de politie, inainte de a fi arestat. Atacul din Colorado a al doilea atac armat in mai putin de o saptamana.