Un nou atac la Paris. Doua persoane au fost impuscate, printre care si o fetita de 10 ani VIDEO

De aceasta data, un barbat a deschis focul asupra unui barbat care era insotit de fiica sa de 10 ani. Incidentul a avut loc pe strada Rouget de Lisle, in Pantin, in Seine-Saint -Denis Pantin, o zona situata in nord-estul Parisului. Tatal si fiica se aflau intr-o masina in momentul in care s-a tras asupra lor. Cei doi au ost loviti de gloante si au fost dusi de urgenta la spital, dar se afla in afara oricarui pericol, informeaza Le Figaro , care citeaza un comunicat emis Parchetul din districtul Bobigny (Paris).Autorul atacului a reusit sa fuga cu o trotineta, iar cazul a fost preluat de o brigada speciala a Politiei pariziene care se ocupa de astfel de cazuri. Incindentul de azi vine la doar o zi dupa ce cel de luni seara , de la Spitalul Henry Dunant din Paris, soldat cu un mort si un ranit. Autoritatile franceze suspecteaza ca atacul armat a fost o reglare de conturi.