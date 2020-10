Un nou gard va fi ridicat pana in aprilie 2021 la frontiera Greciei cu Turcia

Mitsotakis, care a facut o vizita in regiunea Evros, din nord-estul Greciei, pentru a inspecta stadiul acestui proiect, a declarat ca gardul va fi construit in zona localitatii Ferres, de-a lungul raului Evros."Prim-ministrul a promis sa viziteze regiunea din nou pana in aprilie, data la care proiectul trebuie sa fie realizat", au indicat surse din guvernul de la Atena.Autoritatile grecesti recruteaza inca 400 de politisti de frontiera care vor fi desfasurati in regiunea Evros si ia in calcul consolidarea unei bariere frontaliere deja existenta cu o lungime de 11 kilometri, in zona punctului de trecere Kastanies-Kapikule.Construirea unui gard de 26 de kilometri in regiunea Evros a fost anuntata dupa tentativele de intrare a unor migranti incurajati de Turcia, in lunile februarie si martie ale acestui an.Grecia a reusit sa opreasca majoritatea trecerilor ilegale de migranti, in timp ce Uniunea Europeana a trimis in zona un numar suplimentar de reprezentanti ai Agentiei europene pentru frontiere si paza de coasta (Frontex).