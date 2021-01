Nu inchideti economia! (DW)

O fabrica din Germania

Digitalizarea ca slogan

Politicul este tot mai neajutorat

Recent au fost prezentate cele mai noi date privind economia Germaniei. In 2020, an aflat in zodia coronavirusului, productia economica a scazut cu 5 la suta, o cifra mai mica decat in 2009, anul crizei financiare mondiale, cand economia inregistra o scadere de 5,7 la suta. De asemenea, cifrele sunt mai putin grave decat estimarile realizate de experti in primavara, cu ocazia primei sistari a activitatii socio-economice.S-ar putea spune ca ne-am ales numai cu vanatai. Totodata, numarul persoanelor care si-au pierdut locurile de munca ca urmare a crizei coronavirus este limitat. Chiar daca boom-ul inregistrat ani de zile pe piata muncii a ajuns intr-un un punct mort, nivelul ramane ridicat.Anul acesta, toata lumea isi pune sperantele intr-o revenire economica. Ministrul finantelor poate sa aminteasca din nou si din nou ca ajutorul financiar pentru companiile lovite de criza (cele mai afectate sunt in principal firmele mici) va fi prelungit.Inainte de orice, bine ar fi ca firmele sa primeasca ajutorul promis pe lunile noiembrie si decembrie. Si, pe de alta parte: la un moment dat, ministrul finantelor va ramane fara energie. Ii ia cineva si pe oamenii obisnuiti in serios?Sigur, statul se poate indatora in conditii foarte avantajoase in clipa de fata. Cu toate acestea, in pofida tuturor asigurarilor privind ajutoarele financiare, Berlinul trebuie sa se gandeasca zi de zi si la cine va trebui sa plateasca datoriile, care nu sunt altceva decat ipoteci pentru generatiile viitoare. Intreprinderile si contribuabilii sunt cei care au asigurat statului capacitatea de a oferi ajutoare atat de generoase. Cand multi oameni au un loc de munca, veniturile din impozite cresc. Sursele sunt diverse: impozitul pe venit, pe de o parte, si cheltuielile consumatorilor, pe de alta parte.Deci, cine striga cu voce tare: "Inchideti fabricile! Toata lumea sa lucreze de acasa!" - pune in pericol recuperarea economica urgent necesara. Si pare ca nu pleaca defel urechea la ce spun oamenii.Exista informatii ca in companii au loc intalniri de criza, deoarece angajatii pur si simplu nu mai au chef sa lucreze de acasa si vor sa se intoarca la locul de munca. Oricine traieste in inghesuiala si, in acelasi timp, are grija de copii acasa, care la randul lor sunt chinuiti de "homeschooling" pentru ca platformele digitale de invatare se prabusesc - nu se poate concentra cum trebuie asupra activitatii profesionale.Pe de alta parte, exista inca o multime de sefi care nu au incredere in angajatii lor, refuzandu-le acestora munca de acasa. Sau care nici nu pot vorbi despre asa ceva, deoarece angajatorul ar trebui sa se asigure ca locul de munca al angajatului este echipat corespunzator. Asadar, situatia este dificila.Insa la aceasta a contribuit insasi elita politica. Digitalizarea, desi este un cuvant la moda, mai are de asteptat pana devine realitate cotidiana. Sa luam ca exemplu conectarea scolilor la retea. Un lucru bun si finantat cu larghete de stat - cinci miliarde de euro.Citeste si https://ziare.com/nicolae-ceausescu/comunism/sistemul-de-control-total-al-securitatii-si-deghizarea-represiunii-prin-instrmentarea-dosarelor-de-dizidenta-in-infractiuni-de-drept-comun-1656540 Numai ca in Republica Federala exista mai bine de 3.000 de organisme scolare diferite, fiecare dintre acestea avand o perspectiva proprie asupra "scolii conectate". In cel mai rau caz, cablul cu fibra optica ramane la poarta scolii pentru ca nu exista permisiunea de a-l introduce in cladire.Si ne trezim cu solicitari de inchidere a economiei? Acum, cand industria atat de importanta se recupereaza intr-o oarecare masura pe fondul inmultirii comenzilor, in special din Asia?Fabrici inchise, comenzi anulate, clienti pierduti? Ei bine, aceasta cale este gresita! Ea este doar un alt indiciu al neputintei tot mai evidente a politicului, care nu este in stare sa gaseasca o strategie buna impotriva pandemiei. Aceasta sansa a fost irosita in timpul verii, apoi inca o data in toamna, pentru ca in iarna, ea sa se piarda in discutiile intre guvernele federale si autoritatile de la Berlin.Da, se prea poate ca, pentru a putea privi cu ceva mai mult optimism in viitor, actualele masuri (care cu siguranta pot fi inasprite) sa fie necesare pana de Paste, simultan cu speranta vaccinarilor si a ameliorarii vremii.Insa fortarea oamenilor sa lucreze de acasa si inchiderea fabricilor cu siguranta nu sunt masuri potrivite. Ele nu ar face decat sa prelungeasca la nesfarsit criza - pe care curand o vom putea controla din punct de vedere medical (vaccinare, medicamente). Economia insasi s-ar prabusi de-a binelea!Articol publicat si pe Deutsche Welle.ro Citeste si https://ziare.com/donald-trump/twitter/suspendarea-conturilor-lui-donald-trump-interpretare-in-cheia-cenzurii-comuniste-este-o-analogie-forta-a-1657158