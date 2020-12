Un nou record negativ in Germania, cu 962 de decese in 24 de ore

Recordul anterior a fost stabilit in urma cu o saptamana, cand a fost anuntata o cifra de 952 de decese asociate noului coronavirus.24.740 de noi cazuri de infectare au fost inregistrate miercuri, potrivit RKI. Numarul total al cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus din Germania a ajuns astfel la 1.554.920, conform Reuters.Bilantul total al persoanelor decedate ca urmare a infectarii cu noul coronavirus a crescut miercuri la 27.968.Numarul tot mai mare al cazurilor de infectare si al deceselor pune presiune pe sistemele sanitare din Germania.In localitatea Zittau din estul Germaniei, crematoriul este plin, iar corpurile persoanelor decedate sunt depozitate intr-o hala speciala, utilizata de obicei in timpul inundatiilor, au indicat marti seara autoritatile orasului.CITESTE SI: VIDEO Medic roman din Anglia: "Mi-am facut vaccinul deoarece cred in Dumnezeu si in stiinta"