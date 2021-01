UPDATE Politia Capitoliului a dezmintit ca un ofiter a murit in urma ranilor provocate in asaltul de miercuri

Politia Capitoliului a dezmintit intr-o declaratie informatiile referitoare la decesul ofiterului, precizand ca mai multi politisti au fost raniti si unii au fost spitalizati, dar niciunul dintre ei nu a murit.Brian D. Sicknick a fost ranit miercuri, intr-o confruntare cu protestatarii, si a revenit la biroul diviziei, unde i s-a facut rau, a spus purtatoarea de cuvant a Politiei Capitoliului, Eva Malecki.El a fost dus la un spital local, unde a murit joi, in jurul orei locale 21:30.Sicknick, care s-a alaturat departamentului Politiei Capitoliului in 2008, este a cincea persoana care a murit din cauza incidentelor violente de miercuri, de la Washington.O femeie a fost impuscata la Capitoliu si a murit la scurt timp dupa, iar alte trei persoane - doi barbati si o femeie - au murit din cauza ranilor.Politia a impuscat letal un veteran Air Force si sustinator infocat al lui Trump care facea parte din multimea care a patruns in Capitoliu. Ceilalti trei au murit din cauza unor "urgente medicale" in urma protestelor, au spus oficialii.Vestea decesului ofiterului a venit la scurt timp dupa demisia sefului Politiei Capitoliului, Steven Sund, criticat pentru raspunsul departamentului la evenimentele de miercuri, cand zeci de oameni au patruns in Capitoliu si au comis acte de vandalism.Demisia lui Sund va avea efect din 16 ianuarie, cu patru zile inainte de investirea in functia de presedinte a lui Joe Biden Protestele convocate de presedintele in exercitiu Donald Trump miercuri, in fata Capitoliului, unde Congresul urma sa certifice voturile electorilor in alegerile prezidentiale si, cu acestea, victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale, au devenit violente la scurt timp.Sute de manifestanti, sustinatori ai lui Trump, au patruns in Capitoliu si mai multe cladiri din complex au fost evacuate. In confruntarile cu politia au rezultat mai multi raniti, intre care 14 politisti, si cateva zeci de persoane au fost retinute.Citeste si: Mark Zuckerberg anunta ca accesul lui Donald Trump la Facebook si Instagram va ramane blocat pe termen nelimitat