VIDEO Momentul in care un ofiter de politie este prins intre usi, in timpul asaltului de la Capitoliu

Cu toate ca politistul facea eforturi considerabile sa se elibereze din stransoare, un barbat din multimea de intrusi apare incercand sa-i smulga viziera in loc sa-i salveze viata. Intr-un final, se aude cum cineva striga sa fie lasat sa iasa.Ofiterul prins intre usi a reusit, in cele din urma, sa se elibereze, potrivit Adevarul.ro Citeste si: Marinarul roman rapit de pirati in Republica Congo a fost eliberat si urmeaza sa fie repatriat