Un oras din Italia cere Germaniei despagubiri pentru distrugerea unor corabii de pe vremea lui Caligula

Administratia orasului a aprobat o rezolutie referitoare la o cerere de despagubire, fara a mentiona insa vreo suma si nici tribunalul unde acest caz ar putea fi judecat.Corabiile de mari dimensiuni, despre care se crede ca ar fi fost construite pentru imparatul roman Caligula si erau folosite pentru venerarea zeitei Isis, au fost recuperate de pe fundul unui lac din apropierea localitatii Nemi, in 1929.Municipalitatea din Nemi a precizat intr-un comunicat ca ambarcatiunile au fost in mod deliberat incendiate de soldatii germani, intr-un moment in care trupele aliate avansau, in noaptea de 31 mai 1944.Nu a fost o paguba colaterala de razboi, ci o ''insulta constienta'', a precizat primarul localitatii Nemi, Alberto Bertucci, intr-o declaratie. ''Acesta este motivul pentru care cerem despagubiri''.''Am gasit rapoarte, documente cuprinzatoare, marturii: nazistii i-au indepartat pe rezidenti si pe paznic. Au decis sa incendieze acele capodopere. Nu exista nicio indoiala'', a adaugat acesta.Pe pagina sa de internet, orasul Nemi este mai putin ferm asupra acestui subiect, relatand ca muzeul care adapostea corabiile ''a fost cuprins de un incendiu misterios'' in timpul unei atac al artileriei americane.Potrivit edilului, care are o orientare politica de centru-dreapta, guvernul german ar trebuie de asemenea sa contribuie la eforturile pentru construirea unor reproduceri ale corabiilor.Nemi se afla la circa 30 de kilometri sud-est de Roma.