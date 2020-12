Un pilot acuzat ca a transmis COVID-19 si a mintit autoritatile a fost concediat

Aceasta insula, care nu a inregistrat niciun caz de contaminare timp de 253 de zile, a raportat joi primul caz de transmitere a coronavirusului pe teritoriul sau dupa aprilie, dupa ce o femeie taiwaneza care fusese in contact cu pilotul a fost testata pozitiv.Pilotul a fost de asemenea amendat cu 300.000 de dolari taiwanezi (8.700 de euro) pentru ca "nu a spus adevarul" autoritatilor sanitare despre activitatile sale si persoanele cu care a fost in contact dupa ce a aflat ca era contaminat.Compania aeriana a subliniat ca el a incalcat reglementarile privind lupta impotriva pandemiei si a provocat "grave prejudicii reputatiei si imaginii" EVA Air.Pilotul nu si-a pus masca in timpul unei misiuni la inceputul lunii decembrie cand un pilot taiwanez i-a reamintit aceasta obligatie. Acest pilot taiwanez si un coleg japonez au fost testati pozitiv, potrivit companiei aeriene.Neozeelandezul ar fi tusit in timpul unui zbor catre Statele Unite pe 12 decembrie, noteaza AFP.Potrivit autoritatilor, pilotul s-a dus in mai multe locuri in Taiwan, inclusiv doua mari magazine. El a sustinut ca nu-si amintea locurile unde a fost si nu si-a dezvaluit contactul cu femeia.Calatorii care sosesc in Taiwan trebuie sa respecte o carantina de doua saptamani si sa fie testati negativ, ceea ce i-a impiedicat pana acum pe purtatorii virusului sa-l transmita populatiei locale.Pe de alta parte, pilotilor li se cere sa respecte doar trei zile de izolare la intoarcerea din curse externe. Autoritatile intentioneaza sa inaspreasca aceasta reglementare.Taiwanul a inregistrat doar 776 de cazuri de contaminare si sapte decese la o populatie de 23 milioane de locuitori.CITESTE SI: