Un politist a fost ucis de un cocos in timp ce incerca sa opreasca o lupta ilegala in Filipine

Incidentul a avut loc in provincia Samarul de Nord. Locotenentul Christine Bolok a fost lovit cu pintenul metalic atasat de piciorul cocosului, sectionandu-i artera femurala, scrie BBC , citat de Digi24.Ofiterul a fost transportat de urgenta la spital, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata.Luptele de cocosi sunt foarte populare in Filipine. Inainte de pandemie, luptele erau permise numai in zone special amenajate, in zilele de duminica si sarbatorile legale, precum si in timpul festivalurilor locale. Insa, dupa raspandirea cazurilor COVID-19, acestea au fost interzise.Seful politiei din provincia Samarul de Nord, colonelul Arnel Apud, a declarat pentru agentia de presa AFP ca incidentul nefericit a fost "un ghinion pe care nu il pot explica"."Nu mi-a venit sa cred cand mi s-a raportat intamplarea. Este pentru prima data in cei 25 de ani de politie cand am pierdut un coleg din cauza pintenului unui cocos de lupta".Trei persoane au fost arestate si doi cocosi de lupta au fost confiscati, in timpul acestei descinderi a politiei in orasul San Jose.