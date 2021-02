Un stramos al familiei regale britanice ar putea fi sanctificat de catre Vatican. Este ruda indepartata a printilor William si Harry

George Spencer a fost un preot al Ordinului Psionist, care a trait intre anii 1799 si 1864. El a parasit Biserica Anglicana si a preluat numele de "Ignatius de St. Paul", devenind preot catolic, potrivit Reuters , citat in Hotnews.ro El este o ruda indepartata a printilor William si Harry prin intermediul mamei lor, Diana Spencer. Spencer a fost stra-stra-stra-unchiul Dianei dar si un straunchi al fostului premier britanic Winston Churchill.Preotul a crescut pe mosia familiei din Althorp, unde a fost ingropata si printesa Diana. Dupa ce a fost hirotonisit la Roma, George Spencer s-a intors in Anglia, unde le-a predicat imigrandilor irlandezi saraci din West Midlands. Prin aprobarea decretului de catre papa Francisc , preotul are acum titlul de "venerabil", procesul de sanctificare fiind intr-un stadiu incipient. Lui Spencer ar trebui sa ii fie atribuit un miracol pentru a fi beatificat si inca unul pentru a fi facut sfant.