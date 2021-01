Condamnari dupa comiterea unei crime odioase in India. Un preot catolic si amanta sa au ucis o calugarita cu toporul

Ancheta s-a intins pe 30 de ani

Potrivit cnn.com, crima s-a produs la Manastirea Sfantul Pius din Sudul Indiei in 1992, iar scena descrisa de procurorii indieni a cutremurat atunci India.Trupul neinsufletit al femeii a fost gasit intr-o fantana a unei manastiri din apropierea orasul Kottayam, statul Kerala.Procurorii care au instrumentat cazul sustin ca femeia avea urme de zgarieturi pe ambele parti ale gatului si plagi prin injunghiere pe cap, in timp ce corpul surorii era plin de vanatai. CNN noteaza insa ca moartea calugaritei a fost catalogata ca suicid , cu toate ca ancheta s-a intins pe aproape 30 de ani.Calugarita, care la momentul decesului avea 19 ani, a fost ucisa de cei doi - preotul si cealalta calugarita - pentru a-si acoperi pacatele.Recent, un roman care a ucis un sofer de TIR , l-a sugrumat si i-a dat foc cu tot cu camion, dupa ce si-a jefuit victima, a fost descoperit de anchetatorii suedezi ca fiind autorul acestei crime care a ingrozit Suedia in urma cu sapte ani.