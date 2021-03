Cluburile de noapte din Berlin, faimoase in toata lumea, pregatesc strategii de redeschidere

Berlin Club Commission, care reprezinta cele 300 de cluburi din capitala Germaniei, a prezentat miercuri un plan in sase puncte continand strategii precum testarea rapida pentru depistarea coronavirusului sau colectarea de date referitoare la numarul vizitatorilor cu ajutorul unor aplicatii dedicate.Club Commission intentioneaza totodata sa ofere un ghid destinat cluburilor referitor la regulile de igiena si sa participe la proiecte de cercetare in scopul identificarii sistematice a nevoilor din industrie si a situatiei economice din domeniu.Posibilele scenarii pentru redeschidere vor fi testate cu prilejul unui prim eveniment pilot, un concert de mici dimensiuni desfasurat la Saeaelchen, din Berlin, pe 27 martie, a mai precizat Club Commission.Evenimentul a fost organizat cu participarea altor institutii culturale precum Filarmonica din Berlin , teatrul Berliner Ensemble si Opera Germana."Este un pas mic, dar important, care ar oferi o viziune pentru intreaga industrie dupa un an de la inchidere", a spus Pamela Schobess, directoarea comisiei.Cluburile de noapte din Berlin sunt renumite in lumea intreaga, atrag un numar impresionant de turisti si activitati economice in fiecare an.Datorita ajutoarelor guvernamentale si a donatiilor, niciunul dintre cele 300 de cluburi nu au fost nevoit sa se inchida definitiv pana acum, a precizat Club Commission, desi nu au fost organizate in mod legal nicio petrecere sau concert de la debutul pandemiei, cu exceptia unor petreceri pe perioada verii.Intre timp, situatia referitoare la coronavirus in capitala germana nu prezinta semne de imbunatatire, dupa ce doua din cele trei trepte de alerta ajunsesera miercuri la nivelul rosu.