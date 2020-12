Un proces in care sunt judecati mai multi mafioti a fost suspendat, dupa ce unul dintre acuzati s-a infectat cu COVID-19, in Germania

Procesul a fost deja amanat pana la 11 decembrie dupa ce doi avocati ai apararii au fost testati pozitiv la COVID-19. Dupa ce inculpatul s-a imbolnavit si el, procesul a fost amanat din nou pana la 4 ianuarie, a spus purtatorul de cuvant al tribunalului regional din Duisburg.Un numar de 14 barbati au fost inculpati pentru traficarea a circa 680 kg de cocaina, iar despre cinci dintre ei se crede ca sunt mafioti. Despre 'Ndrangheta se spune ca este cea mai puternica organizatie mafiota din lume si ca ar controla mare parte din traficul mondial de cocaina.Intre ianuarie 2014 si decembrie 2018, suspectii ar fi facut trafic de cocaina si marijuana pe scara mare. Pentru a camufla traficul de droguri au fost infiintate o serie de companii. Cocaina a fost apoi adusa in Europa in transporturi de orez, banane sau lemn.Unii dintre inculpati au folosit telefoane securizate pentru comunicare, iar profiturile erau spalate in restaurante si gelaterii.Inculpatii vor fi trasi la raspundere, in mai multe dosare, pentru formarea si sprijinirea unei organizatii criminale, spalare de bani, frauda, evaziune fiscala si incalcarea regimului armelor.Instanta stabilise un proces cu durata de 90 de zile pentru procesul mamut, care a fost apoi mutat de la Duisburg in tribunalul regional pentru apel din Dusseldorf din motive de securitate.Citeste si: Fostul presedinte francez, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, denunta "infamii" la reluarea procesului