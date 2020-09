Marele premiu al emisiunii "Vrei sa fii milionar?" Marea Britanie, castigat de un profesor de istorie: Un "Google uman"

Emisiunea este difuzata de 22 de ani in Marea Britanie, timp in care doar sase oameni au reusit sa puna mana pe premiul cel mare, potrivit BBC. Prezentatorul emisiunii l-a poreclit pe castigator la final "Enciclopedia Britannica ambulanta" si " Google uman". Cu doar un an in urma, fratele lui a castigat un premiu de 500.000 de lire in cadrul aceleiasi emisiuni.Ultima intrebare, fara de care nu putea sa ia marele premiu, a fost: "Care este numele piratului care a murit in 1718, in batalia de pe coasta Carolinei de Nord?". Raspunsul corect era Blackbeard."Nu poti sa fii profesor de istorie si sa nu retii cateva date istorice importante, iar anul 1718 si numele Blackbeard pur si simplu le-am recunoscut instant", a spus Donald Fear.Donald Fear este pensionar de curand si urmeaza sa plece cu sotia lui intr-o calatorie pe coasta Northumberland.