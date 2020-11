VIDEO Un pui de panda nascut la o gradina zoologica din Washington se va numi "Micul miracol". Care este motivul

"Ursii panda sunt un simbol international al speciilor salbatice in pericol de disparitie si un simbol al sperantei, iar nasterea lui Xiao Qi Ji a oferit lumii un moment indispensabil de bucurie in mijlocul pandemiei de COVID-19", se afirma intr-un comunicat publicat pe site-ul gradinii zoologice americane.Aproape 135.000 de persoane au participat la acest vot online intre 16 si 20 noiembrie, organizat pentru alegerea unui nume dintre cele patru propuse de reprezentantii acelei gradini zoologice din Washington.Puiul de panda, un mascul, s-a nascut pe 21 august, intr-o perioada in care gradina zoologica era inchisa din cauza pandemiei. Nasterea lui a fost insa transmisa in direct de o "panda cam" ("camera video panda") instalata in tarcul in care traiesc exemplarele de panda urias."Din cand in cand, ne uitam la imaginile transmise de panda cam. Mereu zambeam cand il priveam pe Xiao Qui Ji. Suntem recunoscatori ca aceia care au impartasit cu noi aceasta bucurie au ales numele perfect pentru puiul nostru de panda", au declarat in acelasi comunicat managerii gradinii zoologice americane, care si-a inchis din nou portile luni, pentru o durata nedeterminata, din cauza unei noi cresteri a numarului de cazuri de coronavirus in Statele Unite.In varsta de 22 de ani, mama puiului, Mei Xiang, a fost inseminata artificial pe 22 martie cu sperma prelevata de la Tian Tian, un mascul de 23 de ani, care traieste in aceeasi gradina zoologica.Dupa sosirea ei la Washington in 2000, Mei Xiang a avut deja alti trei pui care au supravietuit: doi masculi - Tai Shan, nascut in 2005, si Bei Bei, nascut in 2015 - si o femela - Bao Bao, nascuta in 2013.Acei trei pui au fost trimisi in China natala cu ocazia celei de-a patra aniversari a lor, in virtutea unui contract de parteneriat incheiat de gradina zoologica din Washington cu un centru de conservare chinez, care va expira pe 7 decembrie si a carui prelungire este discutata in aceasta perioada.Mai putin de 2.000 de exemplare de panda urias, specie clasificata ca fiind "vulnerabila", traiesc inca in habitatul lor natural din centrul Chinei, in timp ce alte 600 de exemplare traiesc in gradini zoologice si in centre de reproducere din lumea intreaga, potrivit gradinii zoologice din Washington.Citeste si: Primul pui de panda gigant nascut in Olanda a fost prezentat publicului