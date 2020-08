Un ranit si schimburi de focuri de arma intr-o tentativa de jaf la o banca in Berlin; politia ancheteaza cu privire la posibile legaturi si cu un jaf de o jumatate de milion de euro de la jumatatea lui iunie

Un ranit si schimburi de focuri de arma intr-o tentativa de jaf la o banca in Berlin, la cinci zile dupa alt incidentPolitia germana cauta un grup de barbati care au incercat sa jefuiasca marti, in plina zi, o banca, la Berlin, o a doua tentativa de acest fel in cateva zile in capitala germana, relateaza AFP.Focuri de arma au fost trase dupa ce cativa barbati au incercat sa forteze, cu masina, intrarea intr-o sucursala bancara la Wilmersdorf, un cartier sic in vestul Berlinului, catre ora locala 9.30, a anuntat pe Twitter politia locala.Infractorii au dat apoi foc vehiculului si au fugit, anunta politia, care nu precizeaza daca acestia au reusit sa sparga banca. Un agent de securitate, care a incercat sa se interpuna, a fost ranit si condus la spital, a anuntat politia. Aceasta banca s-a confruntat cu alt incident la jumatatea lui iunie, in cursul caruia hoti ar fi fugit cu aproximativ o jumatate de milion de euro, dupa ce au jefuit un transportator de fonduri.Tentativa de spargere de marti a avut loc la doar cinci zile dupa un atac similar, in cartierul Neukolln, situat in sudul Berlinului.In total, 12 persoane au fost ranite usor dupa ce hotii au luat cu asalt o sucursala bancara si au stropit cu gaze cu piper in aer, dupa care au fugit cu mana goala.Politia a anuntat ca ancheteaza cu privire la posibile legaturi intre aceste trei incidente.