Un renumit muzeu din Germania a dezvaluit ca unele din lucrarile de arta expuse sunt falsuri

Muzeul Ludwig din Koln ofera publicului o colectie de aproximativ 600 de lucrari ale unor artisti rusi, ale caror opere dateaza din perioada 1905 - 1930. Cu toate acestea, atunci cand expertii institutiei au analizat 49 din cele 100 de picturi detinute de muzeu, acestia au ajuns la concluzia ca 22 ar fi falsuri si 27, autentice.Rezultatele anchetei fac parte dintr-o expozitie intitulata "Avangarda rusa la Muzeul Ludwig - Original si Fals, Intrebari, Cercetari, Explicatii", care se deschide sambata si poate fi vizitata pana pe 3 ianuarie."Dupa o lunga perioada in care (falsul) a fost un subiect tabu, un numar din ce in ce mai mare de muzee devin mai transparente cu privire la modul in care se ocupa de lucrarile care nu sunt autentice si fac schimb de experienta", au declarat curatorii expozitiei intr-un comunicat.Lucrarile unor artisti ai avangardei ruse au fost deseori falsificate, au explicat acestia, adaugand ca acest lucru s-a intamplat din cauza impactului stalinismului asupra lumii artistice ruse.