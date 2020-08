Un roman si-a uitat fiica de 13 ani intr-o benzinarie din Austria. Si-a dat seama dupa o ora de mers ca fata nu se mai afla in masina

Copila, in varsta de 13 ani, coborase din automobil in timp ce tatal ei era la toaleta, relateaza kurier.at Intors la masina, acesta nu a verificat daca ea se afla in spate si a pornit la drum. O ora a mers pana a aflat grozavia. Romanul le-a spus politistilor austrieci ca era convins ca fiica lui doarme pe bancheta din spate, scrie kurier.at.Pentru ca singurul numar de telefon pe care fata il stia din memorie era al bunicilor din Romania, politistii austrieci alertati la caz au sunat la rudele din tara si abia acestia l-au sunat pe tatal neglijent sa-l anunte ca si-a uitat fiica in parcare.In cele din urma, tatal si fiica s-au regasit si si-au continuat drumul.