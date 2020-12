Un roman si un irlandez, vinovati de moartea a 39 de migranti vietnamezi intr-un camion frigorific

Soferul camionului, Eamonn Harrison, in varsta de 24 de ani, din comitatul Down, Irlanda de Nord, a fost gasit vinovat la 39 de capete de acuzare de omor din culpa si la un capat de acuzare de complicitate la imigratie ilegala.Gheorghe Nica, cu resedinta in Essex, a fost gasit vinovat la aceleasi capete de acuzare.Cei doi isi recunoscusera deja vinovatia in legatura cu moartea celor 39 de migranti vietnamezi.La 23 octombrie 2019, 39 de persoane - 31 de barbati, printre care doi adolescenti de 15 ani, si opt femei, cu varste intre 15 si 44 de ani - au fost gasite decedate intr-un camion frigorific al carui container sosise de la Zeebrugge, Belgia Autopsiile au stabilit drept cauza a deceselor hipoxia si hipertermia intr-un spatiu inchis.Nica, acuzat ca a fost organizatorul principal al traficului de migranti, a recunoscut in fata unei instante penale londoneze Old Bailey ca a incalcat legislatia in domeniul migratiei.Drama, care a avut rasunet international, a scos la lumina pericolele imigratiei clandestine, cu traficanti lipsiti de scrupule ce profita de vulnerabilitatea victimelor, care ajung adesea in slujbe precare sau intr-o stare de semi-sclavie in Marea Britanie.