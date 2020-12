Peste un sfert de milion de minori din Noua Zeelanda, abuzati in centrele sociale si religioase. Violuri si electrosocuri de la varsta de 9 luni

Un raport provizoriu al Comisiei Regale de Ancheta a descoperit ca minorii, unii avand doar noua luni, au fost supusi mai multi ani abuzurilor, care au inclus violuri si tratamente cu socuri electrice, din partea unor angajati ai centrelor psihiatrice si de ingrijire, a unor membri ai clerului si a unor ingrijitori adoptivi.Raportul estimeaza ca aproape 256.000 de persoane au fost abuzate, reprezentand aproape 40% din cele 655.000 de persoane aflate in ingrijire in perioada analizata, majoritatea abuzurilor avand loc in anii '70 si '80."Durerea si suferinta cauzate in istoria Noii Zeelande sunt de neiertat", a spus ministrul pentru Serviciu Public, Chris Hipkins, care a afirmat despre raport ca a fost "greu de citit"."Toti copiii aflati in grija statului ar trebui sa fie feriti de suferinta, insa, asa cum o arata marturiile, deseori s-a intamplat invers", a mai declarat el.Conform raportului, majoritatea celor care au supravietuit abuzurilor aveau intre 5 si 17 ani la momentul comiterii faptelor. Majoritatea au fost abuzati pe o perioada de cinci pana la zece ani.Printre abuzuri s-au numarat agresiuni fizice si sexuale, iar in unele cazuri angajati ai institutiilor psihiatrice au fortat pacienti de sex masculin sa violezi paciente. Raportul evidentiaza si o folosire necorespunzatoare a procedurilor medicale, printre care socuri electrice asupra organelor genitale sau picioarelor, dezbracarea pacientilor pentru examinare si examinari vaginale, precum si abuzuri verbale si insulte rasiale.Premierul Jacinda Ardern a anuntat in 2018 crearea Comisiei Regale de Ancheta spunand ca tara trebuie sa isi infrunte "un capitol intunecat" din istoria sa, iar ulterior i-a extins mandatul pentru a include si biserici si alte institutii religioase.Raportul precizeaza ca probabilitatea ca minori si tineri sa fi fost abuzati in institutii religioase variaza intre 21% si 42%.Ancheta a mai descoperit ca numarul persoanelor care au trecut prin centre de ingrijire a fost de sase ori mai mare decat se estima anterior."Orice tip de evaluare am face, este vorba de o problema sociala grava si de durata care trebuie rezolvata", se mai arata in raport, adaugand ca exista dovezi ca unele abuzuri continua pana in prezent.Citeste si: Barbat din Brasov, retinut dupa ce a batut doi politisti pe strada. Una dintre victime a ajuns la spital