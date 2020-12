Peste un sfert din locuitorii orasului Bruxelles a dobandit anticorpi impotriva COVID-19

10 zile de izolare pentru cei care intra in Belgia

Procentul rezultat din acest studiu, realizat pe baza a circa 6.000 de probe serologice efectuate la jumatatea lunii noiembrie, este de aproape trei ori mai mare fata de cel de aproximativ 5% dintr-o cercetare similara din septembrie.Conform noului studiu, in Belgia rata de imunizare estimata fata de COVID-19 este in jurul a 10% in Flandra (nord), 18% in Valonia (sud) si 26% in regiunea capitalei Bruxelles.Cu titlu de comparatie, datele unui studiu de acelasi fel publicat in Spania pe 15 decembrie indica o rata de imunizare de circa 9,9% pe ansamblul acestei tari, cu un procent de 18,6% in zona capitalei Madrid.Incepand de joi, orice persoana care intra in Belgia trebuie sa ramana zece zile in autoizolare, iar din 2 ianuarie in plus fata de aceasta masura vor fi obligatorii doua teste PCR, efectuate in prima si in a saptea zi de izolare, decizie luata de autoritatile belgiene in cadrul masurilor de combatere a pandemiei, mai ales in urma descoperirii unei noi tulpini de coronavirus in Marea Britanie.Belgia a inregistrat de la inceputul pandemiei 641.411 de cazuri de COVID-19. Numarul deceselor asociate acestei boli ajunge la 19.361 de decese, dintre care mai mult de jumatate au fost in caminele de batrani, astfel ca aceste centre sunt prioritare in campania de vaccinare inceputa duminica.