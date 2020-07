Un stat american impune purtarea mastilor in aer liber pentru combaterea infectiilor cu coronavirus

Peste 15.000 de oameni au murit din cauza Covid-19 in New Jersey, statul fiind pe locul al doilea dupa New York in functie de numarul total de decese.Democratul Murphy a declarat pentru MSNBC ca obligativitatea de a purta masca in aer liber este esentiala pentru a controla raspandirea virusului."Nu exista nicio indoiala ca mastile schimba jocul", a spus guvernatorul, recunoscand ca va fi dificil de pus in aplicare decretul, dar subliniind ca statul trebuie sa continue progresele facute in lupta impotriva virusului."Am trecut prin iad in New Kersey. Am pierdut peste 13.000 de oameni, am scazut numarul de cazuri. Numai putem trece prin acest iad", a spus Murphy.Obligativitatea de a purta masca faciala in aer liber este una dintre cele mai restrictive masuri referitoare la activitatile publice din Statele Unite. Multe state impun purtarea mastilor in spatiile publice inchise si recomanda utilizarea acestora in aer liber.Murphy ia masuri in conditiile in care numarul infectiilor cu coronavirus a crescut puternic in unele state, inclusiv in California, Florida si Texas, unde oficialii din sectorul sanatatii avertizeaza ca va avea loc o crestere a numarului de decese provocate de Covid-19, care a ucis peste 131.000 de americani.Marti, numarul total al cazurilor de coronavirus din SUA a depasit 3 milioane, fiind echivalent cu 1% din populatia tarii.