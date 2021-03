Treisprezece morti si mai multi raniti, in urma unui accident rutier din California. In masina cu 8 locuri se aflau 25 de persoane

Cauza accidentului, necunoscuta

Accidentul rutier a avut loc marti, 2 martie, in apropiere de frontiera cu Mexicul, intre un TIR cu doua remorci si un SUV marca Ford , modelul Expedition, care traversa un drum national, a anuntat intr-o conferinta de presa un reprezentant al politiei rutiere californiene, insarcinata cu ancheta, Omar Watson, potrivit AFP, citat de news.ro In SUV se aflau 25 de persoane desi, potrivit site-ul Ford capacitatea este de 8 persoane."In Fordul Expedition erau 25 de persoane, inclusiv soferul. Din nefericire, 12 dintre pasageri, inclusiv soferul au murit pe loc, iar alta persoana a murit din cauza ranilor, dupa de a fost transportata la spital", a precizat politistul.O reprezentanta a unui spital de langa El Centro a anuntat anterior ca 28 de persoane se aflau in SUV si ca 15 au murit.Potrivit lui Watson, victimele decedate au varste cuprinse intre 20 si 55 de ani, iar cel putin unul dintre pasagerii raniti este un minor in varsta de 16 ani.Deocadata nu se cunoaste cauza accidentului.