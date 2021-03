Cum a fost salvat de la moarte un tanar din Tanzania care s-a luptat doua ore cu un crocodil

"Barbatul a fentat moartea dupa ce s-a luptat timp de doua ore cu crocodilul si ulterior a fost salvat de trecatori", a spus un oficial al politiei. Incidentul s-a produs vineri, in jurul orei locale 17:00.Reptila l-a atacat pe tanar la scurt timp dupa ce acesta a intrat in lac. Atunci, barbatul s-a gandit sa inoate in ape mai adanci, unde crocodilul nu poate sa reziste. "Am inceput sa lupt pentru a scapa de crocodil", a povestit el. Tanarul a spus ca a tipat, alertand oamenii de pe uscat sa intervina pentru a-l salva. "Cand am fost salvat, crocodilul ma ranise deja la piciorul stang si la coastele din partea stanga", a adaugat victima.