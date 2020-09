Un tanar a murit inecat in timpul petrecerii de logodna. "M-a sarutat pe frunte si a intrat in apa impreuna cu prietenii nostri"

Tragedia a avut loc pe 31 august. Omul de afaceri brazilian Joao Guilherme Torres Fadini, in varsta de 24 de ani, si logodnica sa Larissa Campos, in varsta de 25 de ani, isi sarbatoreau logodna impreuna cu prietenii la barajul Itupararanga, din statul brazilian Sao Paulo, potrivit Mirror La cateva clipe dupa ce s-a fotografiat cu logodnica sa, Joao - despre care apropiatii spun ca era un bun inotator - a sarit in apa pentru o cursa cu prietenii, insa a intampinat dificultati si a disparut sub apa."M-a sarutat pe frunte si apoi si-a scos tricoul si a intrat in apa impreuna cu prietenii nostri. Mi-a cerut sa il astept si mi-a spus ca ma iubeste si ca se intoarce imediat. Au inceput o cursa de inot catre celalalt mal. Aproape toata lumea a renuntat si au ramas doar el si cumnatul meu Gabriel", a povestit indurerata Larissa.Cei doi barbati au continuat sa inoate, insa Joao a disparut bursc sub apa. El a fost cautat cu disperare de logodnica sa si de prieteni, insa fara succes.