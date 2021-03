Un tanar s-a dus la doctor cu dureri de spate si a descoperit ca are cancer in stadiul patru

Kyle Walker are 30 de ani. Era in proces de obtinere a cetateniei sale australiene, dupa ce se mutase in Australia din Africa de Sud. Potrivit dailymail.co , initial a igornat durerile pe care se avea in spate, crezand ca se poate trata cu usurinta cu analgezice fara prescriptie medicalaAcum, se lupta pentru viata sa.Testele repetate, facute in mai multe saptamani, au scos la iveala ca tanarul are cancer de piele in stadiul patru.Tanarul, care traieste in Brisbane de 10 luni, spune ca ramane optimist in privinta viitorului sau.