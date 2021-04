Tanar de 28 de ani din Filipine, mort dupa ce a fost pus de politie sa faca 300 de genuflexiuni. Ce infractiune a comis barbatul

Pe certificatul de deces al barbatului, care a murit in spital la o zi dupa exercitiile fortate, scrie ca a facut atac de cord.Presedintele Duterte a acordat puteri nelimitate politiei din Filipine in lupta impotriva criminalitatii si traficului de droguri, dar si in lupta impotriva incalcarilor restrictiilor COVID-19.Tanarul de 28 de ani a murit dupa ce a fost prins de politisti incalcand carantina. Oamenii legii l-au fortat sa faca aproximativ 300 de genuflexiuni.O ancheta a fost inceputa in acest caz.Se pare ca nu este primul caz de acest fel: intr-o declaratie de luna trecuta, organizatia Human Rights Watch (HRW) a anuntat ca oficialii au inchis cinci tineri intr-o cusca pentru caini dupa ce au incalcat carantina, iar in alt caz ar fi fortat oamenii sa stea ore in sir expusi la soarele amiezii.