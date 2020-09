Un vaccin anti-COVID-19 ar putea fi distribuit americanilor pana la finalul anului 2020: "Compania este pregatita sa distribuie sute de mii de doze"

Bourla a spus in timpul unui interviu acordat emisiunii "Face the Nation" de la CBS ca Pfizer ar trebui sa aiba principalele rezultate ale unui studiu clinic de faza finala, destinate Administratiei pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite, pana la sfarsitul lunii octombrie."Daca FDA aproba vaccinul, compania este pregatita sa distribuie sute de mii de doze", a afirmat Bourla.Pfizer colaboreaza pentru dezvoltarea unui vaccin imporiva noului coronavirus cu compania germana BioNTech.In luna iulie, guvernul SUA a anuntat ca va plati companiei 1,95 de miliarde de dolari pentru producerea si livrarea a 100 de milioane de doze de vaccin, daca acesta se va dovedi a fi sigur si eficace.Acordul face parte din programul Operation Warp Speed, creat de administratia Trump pentru a accelera dezvoltarea si productia de vaccinuri si tratamente impotriva noului coronavirus.Duminica, Bourla a declarat ca Pfizer a investit deja 1,5 miliarde de dolari pentru dezvoltarea posibilului vaccin. El a spus ca daca vaccinul nu va functiona, cest lucru va fi "dureros" pentru companie."Pana la urma este vorba numai despre bani. Dar acest lucru nu va distruge compania, chiar daca va fi dureros", a mai sous acesta.Vaccinul experimental al Pfizer contine material genetic numit mesager ARN, sau mARN, despre care cercetatorii spera ca provoaca sistemul imunitar sa lupte cu virusul.Pfizer este una dintre trei companii care desfasoara studii clinice finale pentru un vaccin. Celelalte doua companii sunt Moderna si AstraZeneca. Aceasta din urma a anuntat ca va relua studiul clinic intrerupt temporar din motive de siguranta.Sambata, Pfizer a solicitat FDA propunerea de a extinde studiul sau de faza finala pentru a include pana la 44.000 de participanti, o crestere semnificativa fata de tinta initiala de 30.000 de participanti.Pe de alta parte,experti in boli infectioase si oamenii de stiinta si-au exprimat ingrijorarea in ultimele saptamani ca presedintele Donald Trump preseaza FDA sa aprobe un vaccin inainte ca acesta sa fie testat in mod adecvat. Comisarul FDA, Stephen Hahn, insistand ca nu va fi presat de Trump pentru a urmari rapid un vaccin, a declarat luna trecuta, pentru Financial Times, ca agentia este pregatita sa ocoleasca procesul complet de aprobare federala pentru a face disponibil un vaccin Covid-19 cat mai curand posibil.Pe 8 septembrie, noua companii farmaceutice, inclusiv Pfizer, au publicat o scrisoare prin care au promis ca vor acorda prioritate sigurantei si vor sustine "integritatea procesului stiintific" in eforturile lor de a dezvolta vaccinuri impotriva coronavirusului.Chiar daca un vaccin va fi aprobat pentru a fi distribuit inainte de sfarsitul anului, probabil numarul dozelor va fi deficitar. Vaccinul va necesita probabil doua doze la intervale variate, iar statele inca se confrunta cu dificultati logistice, cum ar fi infiintarea locurilor de distributie si achizitionarea de ace, seringi si recipiente necesare pentru imunizari.La inceputul acestei luni, Academiile Nationale de Stiinte, Inginerie si Medicina au lansat un proiect de propunere pentru distribuirea unui vaccin in SUA daca si cand unul este aprobat pentru uz public. Raportul a fost solicitat de Institutul National de Sanatate si de Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor.Vaccinul va fi distribuit in patru faze, primii urmand sa fie vaccinati lucratorii din domeniul sanatatii, persoanele in varsta si persoanele cu afectiuni cronice, potrivit grupului. Urmatorii pe lista vor fi lucratorii esentiali, profesorii si persoanele din adaposturi, precum si persoanele din inchisori ar fi urmatorii pe lista, urmati de copii si tineri.