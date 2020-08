Un vas detinut de un rus si operat sub pavilionul Republicii Moldova, suspectat ca ar fi sursa exploziei din Beirut

La sedinta Consiliului Suprem de Aparare a tarii s-a anuntat ca 2750 de de tone de nitrat amoniu au explodat in portul Beirut, provocand moartea a zeci de oameni si distrugeri de amploare, transmite postul de televiziune LBCI, citat de Unimedia "Este inadmisibil ca o incarcatura de nitrat de amoniu, estimata la 2.750 tone, sa fie prezenta de sase ani intr-un depozit fara masuri de precautie", a declarat premierul libanez Hassan Diab, in fata Consiliului Suprem de Aparare, reunit in sedinta de urgenta.Nitratul de amoniu este un ingrasamant chimic si, totodata, o componenta a explozibililor precum TNT, pentrit, hexogen etc.Consiliul Suprem de Aparare a recomandat guvernului sa declare "stare de urgenta" timp de doua saptamani in Beirut. In aceasta perioada, o "putere militara suprema va fi responsabila de toate prerogativele in materie de securitate", scrie mold-street.com , citat de Unimedia.Vasul care transporta nitratul de amoniu, un ingrasamant care poate exploda daca este depozitat in conditii improprii, a fost arestat de autoritatile libaneze in 2014 in portul Beirut pentru ca nu indeplinea conditiile de siguranta cerute in cazul transportului unor astfel de produse.Cargoul sta abandonat in port dupa ce i s-a interzis navigarea din cauza ca ar fi incalcat regulile de exploatare, iar echipajul compus din rusi si ucraineni a fost repatriat, dupa ce angajatorul nu s-a mai preocupat de el.Instantele au emis la cererea creditorilor 3 decizii de sechestrare a navei.Presa din Rusia si portalurile specializate scriu ca proprietarul este afaceristul rus Igor Grechushkin, rezident in Cipru, mai scrie sursa citala.